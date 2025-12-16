به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی استان گفت: ۵۰ تن نهاده‌های دامی قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی از انباری در شهرستان فلاورجان کشف شد.

سردارحمید علینقیان پور افزود: در پی کسب اخباری مبنی بر نگهداری مقادیری زیادی نهاده‌های دامی در انباری واقع در یکی از محلات شهرستان فلاورجان، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی آن شهرستان قرار گرفت.

بگفته فرمانده انتظامی استان پس از بررسی‌های لازم تیمی از ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه کارشناسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان به این انبار اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند ۵۰ تن نهاده‌های دامی که به علت ثبت نشدن در سامانه انبارها، قاچاق محسوب شده را کشف کنند.

این مقام ارشد انتظامی ارزش کالا‌های قاچاق کشف شده را برابر برآورد کارشناسان مربوطه ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی و پرونده تشکیل وبه مرجع قضایی معرفی شد.