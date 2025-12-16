معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی گفت: دستگاه‌های خدمات رسان استان با توجه هشدار سطح نارنجی برای امدادرسانی به مردم در حادثه‌های احتمالی به حالت آماده باش درآمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛مجتبی علوی مقدم روز سه شنبه در نشست مدیریت بحران خراسان شمالی گفت: آماده باش تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، افزود: تمامی نهاد‌ها باید نسبت به تجهیز لجستیک و تامین نیروی انسانی اقدام کنند.

علوی مقدم ادامه داد: همچنین فرمانداران باید با تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرستان‌ها و اطلاع‌رسانی به دامداران، کشاورزان و مرغداران، تدابیر لازم برای مدیریت شرایط بحرانی را اتخاذ کنند.