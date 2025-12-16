نشست رواق هنر به همت واحد جریان‌سازی حوزه هنری خوزستان با مشارکت اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان به محوریت بررسی ابعاد شخصیتی سردار شهید سیدحمید تقوی‌فر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سلسله نشست تخصصی رواق هنر با محور واکاوی و تبیین سیره و ابعاد شخصیتی شهید حمید تقوی‌فر، فرمانده دلاور دوران دفاع مقدس، با تمرکز بر محتوای کتاب «ابومریم» اثری از سجاد محمدی، با حضور خانواده شهید در سالن کوثر تبلیغات اسلامی خوزستان برگزار شد.

در این محفل فرهنگی، پس از سجاد محمدی نویسنده کتاب «ابومریم»، علی هاجری و بهزاد شیخی به عنوان کارشناس به ارائه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود در خصوص شخصیت شهید تقوی فر در کتاب پرداختند.

شهید سید حمید تقوی فر در روستای «ابودبس» شهرستان اهواز متولد شد. با آغاز جنگ تحمیلی، همراه با پدر و برادرانش رهسپار جبهه‌های نبرد شد و پدر و یکی از برادران او در راه اسلام و انقلاب به شهادت رسیدند. پس از سال‌ها خدمت صادقانه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازنشسته شد ولی مبارزه با ظلم و ستم برای او پایانی نداشت و برای دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام رهسپار عراق شد.

نیرو‌های مدافع حرم با فرماندهی این سردار رشید اسلام، خوارج زمان را از شهر سامرا بیرون کردند ولی در بهمن ۱۳۹۳ این مبارز نستوه، عملیات «محمد رسول الله» به نبرد با داعش پرداخت و در زادگاه امام زمان (عج) به شهادت رسید.