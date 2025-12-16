روند ساخت کارخانه کنسانتره آریا جنوب در شهرستان کوهبنان
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس اجرای اینگونه پروژهها را گامی مؤثر در راستای رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری در منطقه دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
عبدالحسین همتی، نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، از روند ساخت کارخانه کنسانتره یک میلیون و دویست هزار تنی آریا جنوب در شهرستان کوهبنان بازدید کرد.
این کارخانه که در کنار معدن مربوطه در حال احداث است، نقش مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی منطقه خواهد داشت و با بهرهبرداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۶۰۰ نفر فراهم میشود.
همتی در جریان این بازدید، ضمن قدردانی از سرمایهگذاران و عوامل اجرایی پروژه، بر اهمیت حمایت از طرحهای تولیدی و معدنی در شهرستان کوهبنان تأکید کرد و اجرای اینگونه پروژهها را گامی مؤثر در راستای رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری در منطقه دانست.