نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس اجرای این‌گونه پروژه‌ها را گامی مؤثر در راستای رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری در منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان عبدالحسین همتی، نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، از روند ساخت کارخانه کنسانتره یک میلیون و دویست هزار تنی آریا جنوب در شهرستان کوهبنان بازدید کرد.

این کارخانه که در کنار معدن مربوطه در حال احداث است، نقش مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی منطقه خواهد داشت و با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۶۰۰ نفر فراهم می‌شود.

همتی در جریان این بازدید، ضمن قدردانی از سرمایه‌گذاران و عوامل اجرایی پروژه، بر اهمیت حمایت از طرح‌های تولیدی و معدنی در شهرستان کوهبنان تأکید کرد و اجرای این‌گونه پروژه‌ها را گامی مؤثر در راستای رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری در منطقه دانست.