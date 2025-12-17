بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله صفایی بوشهری در دیدار اعضای بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر با قدردانی از تلاشهای مجموعه سلامت استان، حوزه بهداشت و درمان را یکی از ارکان راهبردی حکمرانی دانست و گفت: سلامت و امنیت دو پایه اساسی استقرار هر نظامی هستند و بدون سلامت، جامعه در نخستین گام متوقف میشود.
وی با تقدیر از زحمات مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، تأمین اجتماعی، بسیج جامعه پزشکی و خیرین سلامت، اظهار کرد: اگر جامعهای سالم باشد، همه امور آن محقق میشود، اما نبود سلامت، حرکت جامعه را مختل میکند.
امام جمعه بوشهر توسعه زیرساختهای کارآمد را از مهمترین الزامات حوزه سلامت برشمرد و افزود: حوزه سلامت، حوزهای فوقالعاده دانشی است و در بخش پیشگیری، درمان و تولید دارو نیازمند زیرساختهای استاندارد و آیندهنگرانه هستیم. در این عرصه باید همواره ۱۰ تا ۱۵ سال جلوتر از زمان خود برنامهریزی کنیم.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به وضعیت زیرساختهای درمانی استان گفت: اگرچه بوشهر نسبت به ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته پیشرفتهای خوبی داشته، اما هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده است. با توجه به افزایش جمعیت استان، لازم است از هماکنون برای تختهای بیمارستانی، مراکز تخصصی، منازل کادر درمان و تجهیزات پزشکی مطابق با استانداردهای بینالمللی برنامهریزی شود.
آیتالله صفایی بوشهری بر ضرورت توجه ویژه به تولید دارو در استان تأکید کرد و گفت: بوشهر ظرفیتهای کمنظیری در تولید داروهای دریایی، گیاهی و حتی داروهای نوین دارد. باید بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری در این حوزه فعال کرد، چرا که تولید دارو هم اشتغالزاست و هم امنیت دارویی کشور را تقویت میکند.
وی ادامه داد: بوشهر با این ظرفیتها میتواند به قطب تولید داروهای دریایی و گیاهی تبدیل شود.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر پیشگیری را مقدم بر درمان دانست و یادآور شد: هزینههای درمان بسیار سنگین است و پیشگیری، هم از آسیب به جامعه جلوگیری میکند و هم مانع هدررفت بیتالمال میشود. بررسی علمی شیوع بیماریها، از مشکلات دهان و دندان تا بیماریهای استخوانی، قلبی و سرطان، و ارائه راهکارهای پیشگیرانه از وظایف مهم حوزه سلامت است.
امام جمعه بوشهر همچنین بر تقویت وحدت و همافزایی میان دستگاههای متولی سلامت تأکید کرد و گفت: هر جا وحدت و انسجام وجود داشته باشد، موفقیت حاصل میشود. اختلاف و چندصدایی، انرژیها را هدر میدهد و مانع پیشرفت میشود.
آیتالله صفایی بوشهری فعالسازی ظرفیتهای راکد درمانی، استفاده از توان خیران سلامت، توسعه بخش خصوصی و تربیت منابع انسانی متخصص را از دیگر اولویتها برشمرد و افزود: باید به دنبال کارهای ماندگار بود؛ اقداماتی که سالها بعد نیز اثر آن در زندگی مردم دیده شود.
وی در پایان با تأکید بر لزوم نگاه بلندمدت و پرهیز از کوچکبینی در برنامهریزیها گفت: ارزش هر انسان و هر مجموعه به عمق و برد فکر اوست. با اندیشههای بلند و تلاش جهادی میتوان خدمات ماندگاری برای مردم شریف استان بوشهر به یادگار گذاشت.