امام جمعه بوشهر:

استان بوشهر می‌تواند به قطب تولید دارو‌های دریایی و گیاهی تبدیل شود

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: این استان ظرفیت‌های کم‌نظیری در تولید دارو‌های دریایی، گیاهی و حتی دارو‌های نوین دارد و می‌تواند به قطب تولید دارو‌های دریایی و گیاهی تبدیل شود.