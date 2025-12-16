پخش زنده
رئیس پلیس اماکن عمومی استان خوزستان از مهر و موم ۱۰۶ واحد صنفی غیرمجاز و متخلف طی هفته گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدحسن محمدوند اظهار کرد: بهمنظور ساماندهی واحدهای صنفی و جلوگیری از تخلفات واحدهای غیرمجاز از قبیل گرانفروشی، عرضه کالاهای نامطلوب، ارائه خدمات غیرمجاز و موارد مشابه، پلیس اماکن عمومی استان در راستای حفظ و صیانت از حقوق شهروندان و برخورد با صنوف متخلف، گشتهای نظارتی را در سطح استان راهاندازی کرد.
وی افزود: در اجرای این طرح، مأموران پلیس در بازدیدهای مستمر از واحدهای صنفی، ۱۰۶ واحد صنفی غیرمجاز را که بدون اخذ مجوز قانونی فعالیت میکردند و علیرغم اخطارهای قبلی پلیس اماکن عمومی نسبت به ساماندهی و دریافت مجوز قانونی اقدامی نکرده بودند، شناسایی و مهر و موم کردند.
رئیس پلیس اماکن عمومی استان در ادامه بیان کرد: فعالیت این واحدهای صنفی غیرمجاز، زمینه بروز تخلفات گسترده و عدم رعایت قوانین را فراهم میکند که در نتیجه آن، شکایتهای متعددی از سوی شهروندان به دلیل فروش کالاهای معیوب و نامطلوب، ارائه خدمات فاقد گارانتی، بدرفتاری با مشتریان و سایر تخلفات به پلیس اماکن عمومی گزارش شده است.
محمدوند خاطرنشان کرد: در راستای صیانت از حقوق شهروندی و پیشگیری از بروز تخلفات، پلیس اماکن عمومی استان خوزستان از ابتدای سال جاری تاکنون، یکهزار و ۶۰۰ واحد صنفی غیرمجاز را شناسایی و مهر و موم و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کرده است.
وی همچنین افزود: پلیس اماکن عمومی استان با هدف حمایت از واحدهای صنفی مجاز، کمک به رونق کسبوکار و ساماندهی صنوف مختلف، با همکاری سازمان صمت، اتاق اصناف و اتحادیهها، در سال جاری بیش از ۳۰ هزار واحد صنفی را پس از اخذ تأییدیههای لازم، برای دریافت پروانه کسب و آغاز فعالیت به دستگاههای ذیربط معرفی کرده است.