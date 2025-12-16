عملیات پیشگیری و واکسیناسیون دام‌های سبک علیه بیماری ویروسی و بسیار مسری تب برفکی در روستای گنبرف از توابع بخش مرکزی این شهرستان به صورت گسترده اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،ابوالفضل فرشبافیان مدیر جهاد کشاورزی اسکو اظهار داشت:با توجه به فصل سرما و افزایش ریسک بروز بیماری‌های دامی واکسیناسیون دام‌های سبک اقدام پیشگیرانه به منظور حفظ سلامت گله‌ها و تامین امنیت غذایی جامعه انجام شده است.

وی افزود:در این عملیات که با همکاری دامپزشکی، شبکه دامپزشکی و همیاری دامداران محلی صورت گرفت کلیه دام‌های سبک روستا واکسینه و تحت معاینات بهداشتی قرار گرفتند.

فرشبافیان خاطرنشان کرد: بیماری تب برفکی تهدیدی جدی برای صنعت دامپروری است و می‌تواند خسارات اقتصادی سنگینی را به دامداران وارد کند بنابراین واکسیناسیون به موقع و رعایت اصول بهداشتی در جایگاه‌های دامی ضرورتی انکارناپذیر است.

مدیر جهاد کشاورزی اسکو از همکاری خوب دامداران روستای گنبرف تقدیر کرد و یادآور شد:این گونه اقدامات بهداشتی به صورت مستمر و در دیگر روستا‌های شهرستان نیز ادامه خواهد داشت.