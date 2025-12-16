پخش زنده
امروز: -
فرماندار شادگان با بیان اینکه همه ادارات و دستگاههای در قبال تعهدات اشتغال پاسخگو باشند گفت: شرکتهای مستقر در شهرستان نسبت به اشتغال جوانان بومی مسئولیت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب مقدم در نشست شورای اشتغال شادگان اظهار کرد: این شهرستان به واسطه شرایط خاص محروم و مظلوم است، ضمن اینکه با وجود ظرفیت بالای اشتغال در بخشهای کشاورزی و گردشگری، اما استفاده بهینه صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه مشکلات این شهرستان با ایجاد فرصتهای جدید اشتغال قابل برطرف شدن است گفت: برخی امور در شادگان سلیقهای و بدون در نظر گرفتن سهم و نقش مردم اجرا شده که تاثیر نامناسبی در زندگی و اشتغال مردم داشته است.
فرماندار شادگان ادامه داد: با وجود ظرفیتهای فراوان اقتصادی در شهرستان، رفع بیکاری جوانان به موضوع مهمی تبدیل شده و شهرستان از این لحاظ وارد بحران شده است.
مقدم اظهار کرد: تحقق حداقل ۱۰۰ درصدی تعهدات اشتغال شهرستان ضروری است و بنابر این همه اعضای شورای اشتغال شهرستان باید نسبت به اجرای این تعهدات پاسخگو باشند.
وی با اشاره به دغدغههای موجود در حوزه اشتغال افزود: با توجه به شرایط اشتغال شهرستان، افزایش بیکاری و بهتبع آن رشد آسیبهای اجتماعی، ضرورت نگاه ویژه به شهرستان شادگان دوچندان شده است و شرکتها و مجموعههای اقتصادی فعال در شهرستان باید شرایط جوانان بومی را به صورت خاص در نظر بگیرند.
فرماندار شادگان بیان کرد: بومیگزینی و جذب جوانان شادگانی در شرکتهای مستقر در شهرستان میتواند نقش موثری در کاهش بیکاری و رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی داشته باشد و انتظار میرود مدیران شرکتها این موضوع را در اولویت برنامههای خود قرار دهند.
مقدم بر تسریع در ثبت و بهروزرسانی تعهدات اشتغال در سامانه رصد تاکید کرد و گفت: شفافسازی در شیوه جذب نیرو، رفع ابهامات موجود و جذب نیروهای بومی شادگان در شرکتها باید با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: بانکهای شهرستان شادگان موظف هستند در تسریع فرآیند پرداخت و جذب تسهیلات مشاغل خانگی و سایر تسهیلات اشتغالزایی همکاری لازم را داشته باشند.