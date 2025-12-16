سومین دوره انتخابات نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد استان خوزستان، روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴، همزمان با مراکز استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور، در محل استانداری خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید سیلاوی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان،در جمع نامزد‌های انتخاباتی و رأی‌دهندگان حاضر در این مراسم، به تبیین نقش و جایگاه سمن‌ها پرداخت.

وی تأکید کرد: ماهیت سازمان‌های مردم‌نهاد، وابستگی به دولت یا فعالیت سیاسی نیست، بلکه این تشکل‌ها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و نهاد‌های حاکمیتی عمل کرده و پایگاهی مهم و اهرمی توانمند برای دولت به شمار می‌آیند.

سیلاوی در ادامه، کارکرد این سازمان‌ها را گردآوری و انتقال داده‌های مورد نیاز به مدیران و تصمیم‌سازان دانست و آنها را مجریان توانمند و حل‌کننده مؤثر مسائل اجتماعی معرفی کرد.

وی با اشاره به نقش برجسته سمن‌ها در شرایط بحرانی، یادآور شد که در تمامی وقایع و بحران‌ها، از جمله سیل سال ۱۳۹۸، سازمان‌های مردم‌نهاد با حضوری پررنگ و اقداماتی مؤثر در کنار دولت قرار داشته‌اند و در کاهش آلام آسیب‌دیدگان، بازسازی مناطق و جابه‌جایی امدادی مردم نقش حیاتی ایفا کرده‌اند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان، عرصه فعالیت سمن‌ها را بسیار گسترده و متنوع برشمرد و افزود: این سازمان‌ها در حوزه‌های تخصصی از جمله آموزش، ارتقای فرهنگی، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و مداخله در آسیب‌های اجتماعی نیز مستقلاً وارد عمل شده‌اند.

وی با تشکر از مدیران پیشین خانه سازمان‌های مردم‌نهاد خوزستان، اظهار داشت: این مجموعه همواره در حل مسائل اجتماعی در کنار دستگاه‌های اجرایی استان بوده است.

سیلاوی خطاب به نمایندگان منتخب آینده ابراز امیدواری کرد که آنان با پیگیری و عملکردی اثرگذار، در راستای اهداف و مأموریت‌های سمن‌های استان گام بردارند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالا و همچنین چالش‌های متعدد استان خوزستان، بر این نکته تأکید کرد که حضور فعال و نظارتی سازمان‌های مردم‌نهاد در چارچوب قوانین، می‌تواند به کاهش بحران‌ها و تحقق توسعه پایدار بینجامد.

پس از پایان فرآیند رأی‌گیری و شمارش آرا، نتایج انتخابات اعلام شد که بر این اساس، زاهد مهمدی کرتلایی با کسب ۲۲ رأی به عنوان نفر اول، حسین بدری با ۱۹ رأی به عنوان نفر دوم و محمدرضا جهانیان با ۸ رأی به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند تا نمایندگی جامعه سازمان‌های مردم‌نهاد خوزستان در شورای توسعه و حمایت از سمن‌های استان را بر عهده گیرند.