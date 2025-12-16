به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما اعلام کرد: هم اکنون از محور‌های نهبندان، قائن – بیرجند، خوسف و محور‌های فردوس گزارش بارندگی داشتیم و در غالب نقاط استان و در شرق استان ریزش باران موجب لغزندگی جاده‌ها شده است.

سرهنگ کاظمی با بیان اینکه بر اثر واژگونی دو دستگاه تریلی در محور قائن – بیرجند برای مدت کوتاهی مسدود بوده و با تلاش راهداران و پلیس راه این محور بازگشایی شده است، افزود: تمامی محور‌های استان هم اکنون باز و تردد روان است، اما با توجه به لغزندگی محور‌ها می‌طلبد رانندگان با احتیاط و سرعت مطمئنه حرکت کنند.

رئیس پلیس راه استان از رانندگان خواست: با اجتناب از سرعت و سبقت‌های غیرمجاز، با سرعت مطمئنه حرکت کنند.