رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از لغزندگی بیشتر محورهای مواصلاتی در پی فعالیت سامانه بارشی از عصر امروز در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما اعلام کرد: هم اکنون از محورهای نهبندان، قائن – بیرجند، خوسف و محورهای فردوس گزارش بارندگی داشتیم و در غالب نقاط استان و در شرق استان ریزش باران موجب لغزندگی جادهها شده است.
سرهنگ کاظمی با بیان اینکه بر اثر واژگونی دو دستگاه تریلی در محور قائن – بیرجند برای مدت کوتاهی مسدود بوده و با تلاش راهداران و پلیس راه این محور بازگشایی شده است، افزود: تمامی محورهای استان هم اکنون باز و تردد روان است، اما با توجه به لغزندگی محورها میطلبد رانندگان با احتیاط و سرعت مطمئنه حرکت کنند.
رئیس پلیس راه استان از رانندگان خواست: با اجتناب از سرعت و سبقتهای غیرمجاز، با سرعت مطمئنه حرکت کنند.