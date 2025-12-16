مردم استان اصفهان به کمک بیماران نیازمند به خون بشتابند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان به کاهش ذخایر خون و افزایش نیاز مراکز درمانی استان به این فرآورده اشاره کرد و گفت: از ابتدای مهر تاکنون، میزان تقاضای روزانه بیمارستان‌ها برای خون در مقایسه با شش‌ماهه نخست سال، ۸.۳ درصد افزایش داشته است.

کیان دهراب‌پور افزود: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، بیمارستان‌های استان روزانه به‌طور متوسط ۸۲۰ واحد خون درخواست می‌کردند، اما از ابتدای مهرماه تاکنون این میزان به ۸۸۸ واحد در روز رسیده است.

وی با اشاره به نیاز استان به تمامی گروه‌های خونی از مردم خواست؛ با مراجعه به مراکز اهدای خون در جبران کمبود ذخایر خونی و تأمین نیاز بیماران مشارکت کنند.

دهراب‌پور گفت: هر فرد، از آقا و خانم از ۱۸ سالگی امکان اهدای خون دارند.

وی گفت: ذخیره خون استان اصفهان هم اکنون هزار و ۸۸۶ واحد معادل (۴.۷) روز است در حالی که حداقل استاندارد ذخیره خون، هشت روز تعیین شده و فاصله موجود با این استاندارد، ضرورت مشارکت فوری مردم را نشان می‌دهد.

۱۱ مرکز اهدای خون در استان اصفهان فعالیت می‌کند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است و ۶۲ مرکز در استان اصفهان از مرکز انتقال خون، فرآورده‌های خونی دریافت می‌کنند.

هر واحد خون می‌تواند جان حداقل سه نفر را از مرگ نجات دهد.

در استان اصفهان بیش از هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی به طور ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.

۵۷.۵۹ درصد از اهداکنندگان خون در اصفهان حداقل ۲ بار در سال خون اهدا می‌کنند.

زن‌ها هر چهار ماه یک بار و مرد‌ها هر سه ماه یک بار از سن ۱۸ تا ۶۵ سالگی می‌توانند اهداکننده خون باشند.