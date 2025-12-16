انسداد برخی محورهای مواصلاتی استان به‌دلیل بارش شدید برف و کولاک

در پی بارش شدید برف و شرایط نامساعد جوی، محور کفنوئیه به سمت بافت و محورهای سربیژن و دلفارد جیرفت به سمت راین مسدود شد.