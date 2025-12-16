انسداد برخی محورهای مواصلاتی استان بهدلیل بارش شدید برف و کولاک
در پی بارش شدید برف و شرایط نامساعد جوی، محور کفنوئیه به سمت بافت و محورهای سربیژن و دلفارد جیرفت به سمت راین مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
علاوه بر این مسیرها، اغلب محورهای استان درگیر بارش برف و کولاک بوده و تردد در بسیاری از جادهها با مشکل همراه است. از شهروندان درخواست میشود پیش از انجام هرگونه سفر، حتماً با مراجعه به سامانههای اطلاعرسانی راهداری از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.