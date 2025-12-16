نماینده ولی‌فقیه در کردستان گفت: کنگره شهدای کردستان باید به یک جریان فرهنگی اثرگذار و ماندگار در استان و کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان ، سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان در دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان برگزار شد.

در این جلسه بر بازسازی قبور شهدا، اجرای جشنواره‌های فرهنگی و هنری، تولید محتوا از وصیت نامه‌های شهدا و استفاده از زبان رسانه و هنر برای ترویج فرهنگ ایثار تاکید شد.

نماینده ولی فقیه در کردستان در این جلسه یکی از مطالبات جدی در مسیر برگزاری کنگره را رسیدگی به گلزار‌ها و مقبره‌های شهدا، به‌ویژه در روستا‌ها دانست و تصریح کرد: با توجه به حضور مهمانان داخلی و ملی در کنگره، وضعیت مزار شهدا باید در شأن این عزیزان ساماندهی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی معرفی شهدای شاخص استان در حوزه‌های مختلف علمی، اجتماعی، سنی، معنوی و شجاعت را از دیگر محور‌های مهم کنگره برشمرد و اظهار کرد: حتی شهدایی که کد ملی آنان متعلق به استان نیست، اما ریشه خانوادگی در کردستان دارند، باید در این رویداد ملی دیده شوند.

وی با اشاره به اهمیت مستندسازی و تولید آثار تصویری عنوان کرد: اگر امکان ساخت فیلم سینمایی فراهم نشد، تولید مستند‌های قوی و کتاب‌های باکیفیت، اثرگذاری عمیق‌تری خواهد داشت و باید به جای کمیت، بر کیفیت آثار تمرکز شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت جشنواره‌های فرهنگی و هنری استان برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: می‌توان همزمان با برگزاری جشنواره‌ها، تولیدات هنری و آثار مرتبط با شهدا را در سطح ملی و بین‌المللی معرفی کرد.