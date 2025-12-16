به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فاطمه یاوری، گفت: دومین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران استان قم با هدف ارائه و تبیین ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و مسیر‌های نوآورانه پژوهش در حوزه علمیه حضرت آمنه سلام‌الله‌علی‌ها برگزار شد.

وی این رویداد علمی پژوهشی را فرصت مناسبی برای بازنمایی توانمندی‌های پژوهشی طلاب، معرفی تجربه‌های موفق و تقویت ارتباط میان نهاد‌های علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران دانست و افزود: معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه با برپایی غرفه‌ای فعال، محتوایی و هدفمند، حضور پررنگ و اثرگذاری در نمایشگاه داشت.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: این نمایشگاه تا پایان هفته در مدرسه علمیه حضرت آمنه واقع در بلوار آیت الله حکیم پذیرای بازدید علاقمندان است.