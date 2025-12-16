امدادرسانی هلال احمر در هرمزگان و بوشهر
مدیرعامل هلالاحمر هرمزگان گفت: از بامداد امروز تاکنون، خدمات امدادی به ۱۹۶ نفر ارائه شده و روند توزیع اقلام امدادی همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مختار سلحشور گفت: در حال حاضر ۷۱ تیم ارزیاب در سطح استان مشغول عملیات، پایش مناطق و در حالت آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز، اقدامات لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.
وی ادامه داد: در مجموع ۳۴۰ نفر-روز نیروی عملیاتی در قالب تیمهای امدادی در وضعیت آمادهباش و امدادرسانی قرار دارند و خدمات لازم در شهرستانهای پارسیان، میناب، بندرعباس و قشم در حال انجام است. جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان با بهرهگیری از توان عملیاتی، تجهیزات و نیروهای آموزشدیده، تا بازگشت شرایط به وضعیت عادی در کنار مردم خواهد بود.
همچنین در پی اعلام وضعیت قرمز هواشناسی، تیمهای عملیاتی و پشتیبان جمعیت هلالاحمر با هدف آمادگی کامل، پیشگیری و پاسخ سریع به حوادث احتمالی، به مناطق در معرض خطر سیلاب در استان بوشهر اعزام شدند.