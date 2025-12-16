مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، ، سه‌شنبه این هفته با ۸۷ نفر از شهروندان کرمانی دیدار حضوری داشتند و به درخواست‌های حقوقی و قضایی آنان رسیدگی کردند.

این برنامه با هدف تقویت ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم، تسهیل دسترسی شهروندان به دستگاه قضایی و رفع موانع حقوقی و قضایی برگزار می‌شود.

در جریان این دیدار، دادستان و معاونان وی درخواست‌های مراجعان را بررسی و دستورات لازم را در چارچوب قوانین صادر کردند.

این اقدام، نمونه‌ای از تلاش برای مردمی‌سازی دستگاه قضایی و کاهش فاصله میان مردم و مسئولان قضایی به‌شمار می‌آید و استمرار آن موجب افزایش اعتماد عمومی و پاسخگویی به مشکلات شهروندان خواهد شد.