به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، به همراه جمعی از معاونان دادسرای عمومی و انقلاب کرمان، سهشنبه این هفته با ۸۷ نفر از شهروندان کرمانی دیدار حضوری داشتند و به درخواستهای حقوقی و قضایی آنان رسیدگی کردند.
این برنامه با هدف تقویت ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم، تسهیل دسترسی شهروندان به دستگاه قضایی و رفع موانع حقوقی و قضایی برگزار میشود.
در جریان این دیدار، دادستان و معاونان وی درخواستهای مراجعان را بررسی و دستورات لازم را در چارچوب قوانین صادر کردند.
این اقدام، نمونهای از تلاش برای مردمیسازی دستگاه قضایی و کاهش فاصله میان مردم و مسئولان قضایی بهشمار میآید و استمرار آن موجب افزایش اعتماد عمومی و پاسخگویی به مشکلات شهروندان خواهد شد.