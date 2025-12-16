پخش زنده
امروز: -
قسمت پایانی ویژهبرنامه «کافه مستند» با محوریت بخش «شهید آوینی» جشنواره بینالمللی سینماحقیقت، امروز از شبکه افق پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قسمت پایانی ویژهبرنامه «کافه مستند» که به بررسی آثار شاخص بخش «شهید آوینی» جشنواره سینماحقیقت اختصاص دارد، امروز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه افق روی آنتن میرود.
در این قسمت، جمعی از کارگردانان آثار شاخص این بخش حضور دارند و درباره روند تولید و محتوای آثار خود به گفتوگو میپردازند.
مرتضی پایهشناس با مستند «آبراه کوچکی در میان هور»، علی شهابالدین با اثر «عمق میدان» و محسن عقیلی با مستند «رویای صادقه» از جمله مهمانان این برنامه هستند.
همچنین در بخش دیگری از این ویژه برنامه، مناظرهای صریح و شنیدنی میان محسن اسلامزاده و یاسر فریادرس برگزار میشود که در آن به بررسی حواشی، چالشها و ناگفتههای بخش «شهید آوینی» جشنواره سینماحقیقت پرداخته خواهد شد.
این برنامه امروز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه افق پخش میشود و بازپخش آن حوالی ساعت ۰۰:۳۰ بامداد، پس از فیلم سینمایی، روی آنتن خواهد رفت.