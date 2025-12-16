پخش زنده
سومین رزمایش پایش واحدهای عرضهکننده آفتکشهای کشاورزی در استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: اجرای رزمایش پایش آفتکشها اقدامی مؤثر برای اطمینان از سلامت محصولات کشاورزی و پیشگیری از تهدیدات احتمالی علیه سلامت مصرفکنندگان است.
علی شریفی با اشاره به اینکه در این رزمایش دو روزه تمامی مراکز آفت کش کشاورزی در استان رصد و با متخلفان برخورد میشود، افزود: سلامت محصولات، حمایت از کشاورزان و نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع نهادهها بهویژه سموم، از اولویتهای اصلی این سازمان است و به طور ویژه در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین افزود: اقدامات ویژهای امسال برای مبارزه با طغیان برخی آفات اجرا شد و بهواسطه حضور بهموقع گروههای مبارزدر حاشیه زایندهرود، جمعیت آفات به سطح قابل قبول و حتی کمتر از حد انتظار کاهش یافت.
اصفهان از پیشتازان صنعت کشاورزی ایران با ۵۶۸ هزار هکتار اراضی (معادل پنج درصد از مساحت استان و سه درصد از اراضی کشاورزی کشور) محسوب میشود..
مجموع اراضی زراعی قابل کشت استان حدود ۴۸۵ هزار هکتار است که در سالهای عادی از نظر بارش حدود ۷۰ درصد آن به کشت محصولات زراعی مانند انواع غلات، حُبوبات و محصولات علوفهای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی اختصاص مییابد.
تولید سالانه محصولات زراعی استان در شرایط عادی حدود ۴.۶ میلیون تُن و مجموع اراضی باغی استان حدود ۸۵ هزار هکتار است و مجموع تولیدات باغی و گلخانهای این خطه در شرایط عادی حدود ۸۸۶ هزار تُن برآورد میشود.