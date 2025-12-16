به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در متن یادداشت حسین افشین معاون علمی رئیس‌جمهور آمده است:

فناوری، عصای جادوی زمانه ماست که رویا‌ها را به واقعیت گره می‌زند. روزگاری بزرگی کشور‌ها را با وسعت سرزمین و منابع می‌سنجیدند، اما امروز، قدرت واقعی در عمق اندیشه، سرعت نوآوری و جسارت تجاری‌سازی ایده‌ها نهفته است. فناوری دیگر ابزار نیست، زبان مشترک توسعه، امنیت و اقتدار ملی است؛ و امروز، در هر گوشه این سرزمین، جوانان توانمند ما در سکوت و به دور از هیاهو در آزمایشگاه‌های پژوهشی مرز‌های فناوری را به پیش می‌رانند.

به عنوان کسی که افتخار همراهی با این مسیر را دارد، هر روز نظاره‌گر تولد امید‌های تازه‌ای هستم که از دل دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان سربرمی‌آورند. شما پژوهشگران خالقان زیست‌بومی هستید که بذر امید و باور به خداتکایی را در این کشور کاشتید و گام‌های موثری در توسعه فناوری‌های گوناگون به ویژه فناوری‌های نوظهور برداشتید.

در هفته‌ای که گذشت در سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی ایران‌ساخت شاهد تجلی توانمندی فناوران در فراهم کردن زیرساخت‌ها و ملزومات پژوهشی پر قدرت‌تر از همیشه بودیم. تجهیزاتی که بسیاری از آنها به دلیل مشکلات واردات به گلوگاه‌ها و چالش‌های پژوهشی کشور تبدیل شده بودند و امروز حتی به بسیاری از کشور‌های جهان در حال صادرات هستند. نمایشگاه ایران‌ساخت در حقیقت صحنه نمایش تبدیل علم به فناوری و سپس ارزش‌آفرینی اقتصادی و توان تولیدی است.

مفتخرم که ضمن گرامیداشت هفته پژوهش، روز ملی پژوهش و فناوری به دانشجویان و متخصصانی که بی‌صدا، آینده را در حال می‌سازند و به تمامی کسانی تبریک بگویم که باور دارند ایران می‌تواند قله‌های فناوری جهان را فتح کند. فردایی که شما می‌سازید، قطعاً درخشان‌تر از امروز خواهد بود.

حسین افشین

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌ بنیان رئیس‌جمهور