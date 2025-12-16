دبیرکل ملی المپیک گفت: با تایید اعضا هیات اجرایی و همچنین کمیته بین‌المللی المپیک، به احتمال فراوان دوره بعدی ریاست کمیته ملی المپیک، ۲ ساله خواهد بود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی علی‌نژاد در مراسم تجلیل از قهرمانان تیراندازی، اظهار داشت: کار ارزشمندی است که فدراسیون‌ها در جهت تقدیر از قهرمانان و مربیان خود انجام می‌دهند. ما نیز به عنوان نماینده کمیته المپیک در این مراسم شرکت کردیم تا قدردان زحمات این عزیزان باشیم.

وی در مورد قانون دو ساله انتخابات کمیته ملی المپیک، بیان کرد: در دهم دی‌ماه سال جاری قرار است مجمع عمومی کمیته ملی المپیک برگزار شود. در این مجمع دو موضوع در مورد انتخابات مطرح است؛ یکی اینکه پایان دوره ۴ ساله فعلی به گونه‌ای است که تقریبا یک هفته قبل از اعزام تیم‌های ما به بازی‌های آسیایی خواهدبود و پس از آن المپیک جوانان و بازی‌های داخل سالن را در پیش داریم. پیشنهادی که در کمیته مطرح شده و به تایید کمیته بین‌الملی المپیک رسیده؛ این است که انتخابات را ۴ ماه به عقب بیاندازیم و در دی ماه ۱۴۰۵ برگزار کنیم.

دبیر کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که بعضی از اعضا درخواست کردند برای جلوگیری از این اتفاق و تداخل انتخابات با رویدادها، مثل بسیاری از کشور‌ها که انتخابات کمیته را به بعد از برگزاری المپیک موکول می‌کنند؛ مجمع انتخاباتی سال ۱۴۰۵، دو ساله باشد و انتخابات بعدی کمیته، بعد از المپیک لس‌آنجلس برگزار شود و به روال ۴ ساله بازگردد. این پیشنهاد در هیات رئیسه تصویب شد و مورد تایید کمیته بین المللی المپیک نیز قرار گرفت؛ لذا دو موضوع است که باید در مجمع تصویب شود و اگر قطعی شد، اجرا می‌شود.

علی‌نژاد در خصوص تبرئه شدن دو ملی‌پوش دوومیدانی در کره‌جنوبی و حکم حبس برای دو نفر دیگر، بیان کرد: مطلع نیستم و به صورت رسمی نامه‌ای را از فدراسیون دوومیدانی در این خصوص دریافت نکردیم. من هم مثل شما از خبر‌ها این موضوع را امروز شنیدم.

وی در خصوص مشکلات تیم فوتبال امید و اینکه سرخابی‌ها به این تیم بازیکن نمی‌دهند، بیان کرد: این تیم به فدراسیون فوتبال واگذار شده و مهدی تاج باید در این خصوص هماهنگی‌ها را انجام دهد.

دبیر کمیته ملی المپیک در خصوص حواشی خواهران منصوریان در روز‌های اخیر، گفت: اجازه بدهید من به موضوعات داخلی فدراسیون‌ها ورود نکنم و بهتر است از فدراسیون ووشو این مسئله پیگیری شود.

وی در مورد مشکللات تیراندازان در سال‌های اخیر، عنوان کرد: بحث تحریم‌ها به طور جدی برخی از فدراسیون‌های ما از جمله تیراندازی را با مشکل روبه‌رو کرده است. ورود سلاح و فشنگ با مشکلات جدی مواجه است که باید راه‌کار‌های جدی برای آن در نظر بگیریم. برای سال ۱۴۰۵ با رایزنی‌های که در سازمان برنامه انجام داده‌ایم، درخواست افزایش بودجه داشتیم تا بتوانیم به فدراسیون‌های مثل تیراندازی کمک کنیم.

دبیر کمیته ملی المپیک در واکنش به صحبت‌های جنجالی جواد خیابانی در روز‌های اخیر، عنوان کرد: برای این موضوع فدراسیون فوتبال در آن مقدم است و باید اظهار نظر کند. قطعا ما باید حرمت ورزشکاران را در هر مقامی حفظ کنیم. کمااینکه باید حرمت مجریان و خبرنگاران حفظ شود. این موضوعات آفت شده و ورزش را باید مایه دوستی و محبت قرار دهیدم و قطعا خود جواد خیابانی این صحبت را اصلاح خواهد کرد.