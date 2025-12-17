مهروموم آرایشگاه زنانه به علت دخالت در امور درمانی
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: یک واحد آرایشگاه زنانه در این شهرستان بهدلیل مداخله در امور پزشکی مهروموم شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر اصغر بحرانی اظهار کرد: بازرسان و کارشناسان نظارت بر درمان و بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه آرایشگاه زنانه را که علاوه بر ارائه خدمات آرایشگاهی، اقدام به انجام تزریقات زیبایی (ژل، بوتاکس، و...) بدون مجوز رسمی میکرد، مهروموم کردند.
وی با تاکید بر اینکه آرایشگاهها فقط باید در حوزه آرایشی و بر اساس قوانین موجود در جواز کار آرایشگاهها که در حوزه فعالیتشان تعریف شده است، به بانوان خدمات ارائه دهند، گفت: دخالت مستقیم و غیرمستقیم آرایشگران زنانه در امور پزشکی و انجام عملهای زیبایی سلامت جامعه را به خطر میاندازد و برای افراد عواقب جبرانناپذیری خواهد داشت.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه با هشدار به اینکه همواره سلامت جامعه مورد تأکید شبکه بهداشت و درمان بوده است، گفت: شهروندان بایستی در رابطه با حفظ سلامت خود بیش از همه توجه داشته باشند و از مراجعه به مراکز غیرمجاز از قبیل سالنهای زیبایی، منزل و... برای دریافت خدمات موردنیاز خود بهجد خودداری کنند.
دکتر بحرانی یادآور شد: شهروندان در صورت مشاهده تخلف بهداشتی یا مداخله در امور پزشکی مراتب را به واحد نظارت بر درمان اطلاع دهند یا از طریق شماره (۱۹۰) جهت برخورد با افراد خاطی تماس بگیرند.