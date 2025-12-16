رئیس شبکه دامپزشکی سردشت گفت: کشف و ضبط محموله ۱۵ تنی گوشت دنبه گوسفندی و آلایش مرغی که به صورت غیرمجاز و در شرایط فاسد نگهداری می‌شد، توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی سردشت تأیید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ابراهیم محمدپور افزود: این عملیات در پی دریافت گزارش‌های مردمی و در راستای تشدید نظارت‌ها بر عرضه محصولات پروتئینی غیرایمن به بازار صورت گرفت.

او اضافه کرد: تیم‌های اطلاعاتی دامپزشکی با رصد دقیق، یک دستگاه کامیون حامل مواد پروتئینی مشکوک را در یکی از پارکینگ‌های شهرستان متوقف کردند.

در بازرسی صورت گرفته، مشخص شد محموله شامل ۱۵ تن دنبه گوسفندی و چربی مرغ است که به دلیل نگهداری نامناسب و حمل غیرقانونی، فاقد شرایط مصرف انسانی و کاملاً فاسد بوده‌اند.

رئیس شبکه دامپزشکی سردشت تأکید کرد: این محموله فاسد به ارزش تقریبی ۵۵ میلیارد ریال، تحت نظارت کامل اداره دامپزشکی شهرستان امحاء شد. علاوه بر این، راننده متخلف دستگیر و برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

محمدپور خاطرنشان ساخت که برخورد قاطع با این قبیل تخلفات، گامی اساسی در جهت حفظ سلامت عمومی شهروندان، مقابله با قاچاق و جلوگیری از نوسانات کاذب قیمت‌ها در بازار است. این کشف در حالی صورت گرفت که سردشت یکی از شهر‌های مرزی استان آذربایجان غربی محسوب می‌شود.