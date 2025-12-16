پخش زنده
با اهدای اعضای بانوی ۳۱ ساله امیدیهای، جان سه بیمار نیازمند نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول فراهمآوری پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: اعضای بدن شیما زینعلی شهبابا بانوی ۳۱ ساله اهل امیدیه که به دلیل خونریزی مغزی و علیرغم تلاشهای تیم درمان، دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده، به چند بیمار نیازمند عضو اهدا شد.
دکتر عباس چنانه افزود: این بیستویکمین مورد اهدای عضو از افراد دچار مرگ مغزی از ابتدای امسال تاکنون است که به واسطهی آن، دو بیمار مبتلا به نارسایی کلیوی و یک بیمار دچار نارسایی کبد، عضو پیوندی دریافت کردند.
وی ادامه داد: پیوند اعضا از افراد دچار مرگ مغزی، فرآیندی است که طی آن، با رضایت کامل خانواده فرد دچار مرگ مغزی، اندام یا عضو سالم از بدن وی برداشته و بیمار دارای عضو معیوب پیوند میشود؛ در سالیان اخیر با تلاشهایی که در زمینه فرهنگسازی اهدای عضو صورت گرفته، این آمار در استان خوزستان روز به روز در حال بهبود است.