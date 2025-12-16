به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از آناتولی، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قاطع، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود، از جمله حق داشتن یک دولت مستقل فلسطین تأکید دارد.

این پیش‌نویس قطعنامه با حمایت ۱۶۴ کشور عضو تصویب شد و تنها هشت رأی مخالف داشت: اسرائیل، ایالات متحده، میکرونزی، آرژانتین، پاراگوئه، پاپوآ گینه نو، پالو و نائورو. همچنین ۹ کشور از جمله اکوادور، توگو، تونگا، پاناما، فیجی، کامرون، جزایر مارشال، ساموآ و سودان جنوبی از رأی دادن خودداری کردند.

این قطعنامه که تحت عنوان «حق مردم برای تعیین سرنوشت» ارائه شد، مواضع دیرینه سازمان ملل را مبنی بر حق فلسطینیان برای آزادانه تعیین وضعیت سیاسی و پیشبرد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، مورد تأکيد قرار داد.

در این سند به قطعنامه‌ها و اسناد بین‌المللی مرتبط، از جمله منشور سازمان ملل و عهدنامه‌های حقوق بشری بین‌المللی اشاره شده و تصریح شد که حق تعیین سرنوشت یک اصل اساسی در حقوق بین‌الملل است.

قطعنامه همچنین از تمام کشورها، سازمان‌ها و نهاد‌های تخصصی زیرمجموعه سازمان ملل خواست تا در حمایت و کمک به فلسطینیان برای تحقق سریع این حق، تلاش کنند.

علاوه بر این، قطعنامه بر لزوم احترام به وحدت، یکپارچگی و تمامیت سرزمینی فلسطین اشغالی، از جمله قدس شرقی تأکيد کرده و حمایت خود را از صلحی عادلانه، پایدار و همه‌جانبه مبتنی بر حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های سازمان ملل، بار دیگر اعلام کرد.