پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمان در تماس تلفنی وزیر کشور، آخرین وضعیت بارندگیها در استان را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، محمد علی طالبی با اشاره به پیشبینی بارشهای سنگین از امشب تا روز جمعه، از آمادگی و آمادهباش کامل دستگاههای اجرایی و انجام اقدامات پیشگیرانه خبر داد.
محمدعلی طالبی، سهشنبه ۲۵ آذر، در گفتوگوی تلفنی با اسکندر مومنی، وزیر کشور افزود: بارندگیهای گسترده از امشب در سطح استان آغاز و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: تاکنون در برخی نقاط کوهستانی بارش برف گزارش شده اما رفتوآمد در این مناطق عادی است و تمامی بخشها فعال و مشکلی وجود ندارد.
استاندار ادامه داد: برای مناطق جنوبی تقسیم کار انجام شده و با حضور معاونان در این شهرستانها، همه امکانات بسیج شده تا اقدامات پیشگیرانه تا حد امکان انجام شود.
محمد علی طالبی گفت: حجم بالای بارندگی که ممکن است رخ دهد، خطرناک است، اما تا روز جمعه شرایط استان شرایط خاصی خواهد بود.