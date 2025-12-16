به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، محمد علی طالبی با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های سنگین از امشب تا روز جمعه، از آمادگی و آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی و انجام اقدامات پیشگیرانه خبر داد.

محمدعلی طالبی، سه‌شنبه ۲۵ آذر، در گفت‌وگوی تلفنی با اسکندر مومنی، وزیر کشور افزود: بارندگی‌های گسترده از امشب در سطح استان آغاز و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تاکنون در برخی نقاط کوهستانی بارش برف گزارش شده اما رفت‌وآمد در این مناطق عادی است و تمامی بخش‌ها فعال و مشکلی وجود ندارد.

استاندار ادامه داد: برای مناطق جنوبی تقسیم کار انجام شده و با حضور معاونان در این شهرستان‌ها، همه امکانات بسیج شده تا اقدامات پیشگیرانه تا حد امکان انجام شود.

محمد علی طالبی گفت: حجم بالای بارندگی که ممکن است رخ دهد، خطرناک است، اما تا روز جمعه شرایط استان شرایط خاصی خواهد بود.