فراخوان طراحی یادمان شهدای گمنام با هدف سیر تاریخی مقاومت و شکل گیری طرح‌های معماری در زمینه طراحی المان و یادمان شهدا در مسجد مقدس جمکران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در فراخوان مسابقه طراحی یادمان شهدای گمنام مسجد مقدس جمکران از طراحان و معماران دعوت شده تا طرح‌های معماری برای یادمان شهدای گمنام مسجد مقدس جمکران را تا ۱۲ بهمن به نشانی mosabeghejamkaran@gmail.com ارسال نمایند.

موضوع این مسابقه بازنمایی شخصیت‌های تاریخی به صورت نمادین و مفهومی با استفاده از هنر ومعماری خلق فضایی یادمانی و معمارانه به منظور روایت گری مفهوم مقاومت در برهه‌های زمانی، بازنمایی مقاطع مهم تاریخی مقاومت از رسالت انبیای الهی تا عصر حاضر، تاکید بر مفاهیمی نظیر شهادت، ظهور در ادیان، تمدن نوین، عصر جدید، پیچ تاریخی و با محوریت ترویج گفتمان مقاومت است.

برای ایجاد این یادمان فضایی ۲ هزار متری در نظر گرفته شده است و طراحان می‌توانند طرح‌های خود را در این مساحت در نظر بگیرند.

این مسابقه طراحی با همکاری بسیج مهندسین، نظام مهندسی کشور، بسیج سازندگی و مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.