وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: وزارت دفاع آمادگی کامل برای تعامل و همکاری با شرکتهای فناور و دانشبنیان دارد و از ظرفیتهای ارزشمند آنها در صنعت دفاعی کشور بهرهمند خواهد شد.
امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه بازدید از نمایشگاه «ایرانساخت»، دستاوردهای شرکتهای فعال در حوزه فناوریهای نوین و پیچیده را مایه افتخار کشور دانست و گفت: بخش قابل توجهی از فناوریهای ارائهشده در این نمایشگاه، ظرفیت پاسخگویی به نیازهای صنعت دفاعی را دارند.
وی با اشاره به برگزاری این رویداد در دو بخش «اعلام نیازهای فناورانه سازمانها» و «عرضه محصولات شرکتهای دانشبنیان» افزود: پیوند میان این دو بخش، بهویژه در حوزه دفاعی، که نیازمند تعامل و بهرهگیری حداکثری از توان بومی است، زمینهساز ارتقا و پیشرفت فناوریهای روز خواهد بود.
وزیر دفاع تصریح کرد: وزارت دفاع میتواند دانش و تجربیات فنی خود را در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار دهد و در مقابل، این شرکتها نیز قادرند محصولات خود را متناسب با نیازهای دفاعی کشور عرضه کنند. بیتردید این تعامل دوسویه به رشد و اعتلای فناوری داخلی منجر خواهد شد.
امیر سرتیپ نصیرزاده با تأکید بر اینکه به وجود جوانان غیور و دانشمند ایرانی افتخار میکند، افزود: ایران در عرصه فناوریهای نوین از جایگاه درخور توجهی برخوردار و در این عرصه سرآمد است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت دفاع با رویکردی فعال، ضمن شناسایی شرکتهای توانمند و اعلام نیازهای فنی خود، با ارائه دستاوردها و محصولات در نمایشگاه «ایرانساخت» حضور یافته است.
سیزدهمین نمایشگاه ایرانساخت با هدف معرفی توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان و فناور کشور و توسعه همکاری میان بخشهای مختلف صنعتی و فناوری، به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برگزار شده است.