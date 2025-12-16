پخش زنده
به همت ادارهکل ورزش و جوانان استان آذربایجانغربی و در همکاری با یکی از سازمانهای مردمنهاد فعال حوزه جوانان، دوره تربیت مدرس جوانی جمعیت ویژه ۱۰۰ نفر از روانشناسان، معلمان، فعالان رسانهای، بانوان بسیجی و مربیان ورزشی سراسر استان امروز ۲۵ آذر اغاز شده است و تا ۲۶ آذرماه در دانشگاه ارومیه ادامه دارد.
حسین شری زاده، معاون ورزش و جوانان آذربایجانغربی با اعلام این خبر گفت: هدف از برگزاری این دوره، تربیت مربیان مجرب در حوزه ترویج جوانی جمعیت، فرهنگ ازدواج آسان و پیشگیری از روند پیری جمعیت است تا پس از پایان دوره، شرکتکنندگان بتوانند به عنوان مدرس و مروج در محیطهای کاری و اجتماعی خود فعالیت کنند.
وی افزود: این دوره آموزشی در قالب کارگاههای تخصصی برگزار شده و در پایان، به شرکتکنندگان گواهینامه معتبر ۱۶ ساعته تحت عنوان «مدرس جوانی جمعیت» اعطا خواهد شد.
به گفته معاون، حضور گروههای مختلف از جمله رابطین بهداشت و سلامت، فعالان فضای مجازی و کنشگران اجتماعی در این طرح، زمینهساز گسترش پیام جوانی جمعیت در سطح جامعه و تقویت بنیان خانوادهها خواهد بود.