پرواز مشهد به مقصد اصفهان هواپیمایی آتا امروز با بیش از ۲ ساعت تاخیر و پرواز مشهد - اهواز این شرکت با ۲۱۳ دقیقه تاخیر انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی فرودگاه بین‌ المللی شهید هاشمی‌ نژاد مشهد گفت: پرواز هواپیمایی آتا که قرار بود امروز ساعت ۱۴ از مشهد به مقصد اصفهان انجام شود به دلیل تاخیر در ورود هواپیما، ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه انجام شد.

حسن جعفری افزود: همچنین صبح امروز نیز پرواز شرکت آتا به مقصد اهواز با ۲۱۳ دقیقه تاخیر در ساعت ۱۱ و سه دقیقه امروز انجام شد.

وی با اشاره به آماده باش این فرودگاه در پی پیش‌ بینی برف و یخبندان از امشب، تاکید کرد: مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه برای اطلاع از وضعیت پرواز خود با اطلاعات‌ پرواز با شماره ۱۹۹ تماس برقرار کنند.

فرودگاه بین‌ المللی شهید هاشمی نژاد مشهد با گستره ۵۴۰ هکتار، پس از فرودگاه «مهرآباد» تهران، دومین فرودگاه پرترافیک کشور است که به طور میانگین روزانه ۱۸۰ پرواز و در زمان اوج مسافرت ها تا ۲۵۰ پرواز ورودی و خروجی روزانه در آن انجام می‌ شود.