با مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، نرخ عوارض در ۱۰ آزادراه کشور از جمله تهران–شمال، اصفهان–شیراز و قزوین–رشت افزایش یافت. طبق اعلام منابع رسمی، میزان افزایش در برخی مسیرها تا ۱۲۰ درصد نیز رسیده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ستاد تنظیم بازار با درخواست وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح نرخ عوارض ۱۰ آزادراه کشور موافقت کرد.
بر اساس مصوبه جدید، نرخ عوارض در آزادراههایی چون ساوه–سلفچگان، تهران–شمال، پل زال–اندیمشک، قطعات یک تا شش آزادراه اصفهان–شیراز، پردیس، اراک–خرمآباد، قزوین–رشت، اهواز–بندر امام ، ارومیه–تبریز و تبریز–سهند افزایش یافته است.
طبق این گزارش ، میزان افزایش عوارض میان این آزادراهها متغیر است و از ۴۵ درصد در برخی مسیرها تا ۱۲۰ درصد در برخی دیگر اعلام شده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طی ماههای گذشته، شرکتهای بهرهبردار آزادراهی با استناد به افزایش هزینههای نگهداری، تعمیر و بهرهبرداری از زیرساختها، خواستار بازنگری در نرخ عوارض شده بودند. به گفته کارشناسان، این افزایش با هدف حفظ استانداردهای ایمنی، تسریع در توسعه مسیرها و ادامه خدمات نگهداری در شبکه آزادراهی کشور صورت گرفته است.