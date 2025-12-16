پخش زنده
امروز: -
مسابقات والیبال خواهران دانشگاه آزاد اسلامی خوی با قهرمانی تیم قرهضیاءالدین به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسابقات والیبال خواهران المپیاد ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی با حضور چهار تیم از واحدهای مختلف دانشگاهی برگزار شد و در پایان، تیم رشته علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرهضیاءالدین عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها را از آن خود کرد.
در جریان دیدارهای مرحله نهایی، تیم علوم ورزشی مرکز قرهضیاءالدین با ارائه بازی هماهنگ، مدیریت مناسب جریان مسابقه و بهرهگیری مؤثر از توان فنی بازیکنان خود، عملکردی برتر نسبت به رقبا به نمایش گذاشت و موفق شد با غلبه بر حریفان، مقام نخست مسابقات والیبال خواهران را کسب کند.