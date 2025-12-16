وزیر بهداشت با تاکید بر نقش تعیین‌کننده علم و پژوهش در پیشرفت کشور گفت: حل مسائل اساسی کشور از سلامت و جمعیت تا اقتصاد و محیط زیست، بدون پژوهش مساله‌محور و نگاه علمی امکان‌پذیر نیست و توجه به این حوزه باید به یک باور مدیریتی در سطوح عالی کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی صبح امروز سه شنبه، ۲۵ آذرماه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در تالار ابن‌سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اهمیت تعهد مدیریت ارشد به علم و پژوهش اظهار کرد: نخستین اصل در پیشرفت علمی کشور، باور و تعهد واقعی مدیران عالی به جایگاه علم است.

وی افزود: اگر علم به‌عنوان پیشران اصلی حل مسائل کشور دیده شود، می‌تواند همان نقشی را ایفا کند که قهرمانان ورزشی در عرصه‌های بین‌المللی با برافراشتن پرچم کشور ایفا می‌کنند.

ظفرقندی به رشد تولیدات علمی و جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی اشاره کرد و افزود: آمار مقالات، فناوری‌ها و دستاورد‌های علمی ایران در سطح جهانی قابل مشاهده است و این شیبِ رو به رشد نشان می‌دهد که انگیزه، امید و حرکت رو به جلو در حوزه پژوهش ایجاد شده است؛ موضوعی که باید تقویت و تثبیت شود.

وی بیان کرد: پژوهش فقط به تعداد اعضای هیئت علمی یا پست‌های پژوهشی محدود نمی‌شود. تجربه نشان داده در برخی مراکز تحقیقاتی، بخش عمده بودجه صرف پرداخت حقوق شده و سهم اندکی به خود پژوهش اختصاص یافته که این رویکرد، خروجی علمی مؤثری به همراه نداشته است.

وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم حرکت به سمت خلق ثروت از مسیر علم، تصریح کرد: اتکای صرف به بودجه‌های دولتی پاسخگوی نیاز‌های پژوهشی کشور نیست. پژوهش باید مسئله‌محور باشد و به حل مشکلات واقعی کشور منجر شود؛ در این صورت، خلق ثروت و تأمین منابع نیز به‌طور طبیعی شکل خواهد گرفت.

وی، حوزه سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی را از بزرگ‌ترین فرصت‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: امروز بسیاری از دارو‌ها و مواد اولیه در داخل کشور تولید می‌شود که علاوه بر افتخار ملی، نقش مهمی در جلوگیری از خروج ارز دارد. نمونه‌های موفق متعددی وجود دارد که با شناسایی یک نیاز واقعی و حمایت علمی، به تولید، اشتغال و حتی صادرات منجر شده است.

ظفرقندی با اشاره به چالش‌های مهم کشور از جمله مرگ‌ومیر حوادث ترافیکی، جمعیت و آلودگی هوا تأکید کرد: سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند و بر اساس مطالعات علمی، بخش قابل توجهی از این مرگ‌ها قابل پیشگیری است. همچنین مسائلی از جمله جمعیت و آلودگی هوا بدون پژوهش مبتنی بر شواهد و تصمیم‌گیری علمی قابل حل نیست.

وی یکی از راهکار‌های اساسی کاهش آلودگی هوا و ناترازی انرژی را حرکت به سمت انرژی خورشیدی عنوان کرد و گفت: ایران با برخورداری از بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال ظرفیت بالایی در این زمینه دارد و خوشبختانه با پیگیری‌های علمی و ارائه مستندات پژوهشی، این موضوع به یک پروژه ملی تبدیل شده است؛ به‌طوری که تاکنون حدود ۳۹۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در کشور تامین شده و این رقم تا پایان سال به ۷۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.

وزیر بهداشت با قدردانی از تلاش پژوهشگران و دانشگاهیان گفت: امروز توجه، امید و انگیزه در حوزه پژوهش رو به افزایش است؛ ما نیز وظیفه خود می‌دانیم در خدمت پژوهشگران، دانشگاه‌ها و در نهایت مردم عزیز ایران باشیم تا ثمره علم و پژوهش به بهبود کیفیت زندگی جامعه منجر شود.