به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: فعالیت آموزشی مدارس استان در همه دوره‌های تحصیلی فردا چهارشنبه (۲۶ آذر ) غیرحضوری و از طریق بستر‌های آموزشی مجازی پیگیری می‌شود.

مهران باهری افزود: باهماهنگی ستاد مدیریت بحران استان همه دوره‌های تحصیلی مدارس استان چهارشنبه ۲۶ آذر به صورت غیرحضوری خواهند بود.

وی تاکید کرد: مدیران و معلمان موظفند برنامه‌های درسی و تکالیف لازم را از طریق سامانه‌های رسمی آموزش مجازی در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند.