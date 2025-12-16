پخش زنده
امروز: -
فعالیت آموزشی همه دورههای تحصیلی مدارس استان فردا چهارشنبه (۲۶ آذر) غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزشی مجازی پیگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: فعالیت آموزشی مدارس استان در همه دورههای تحصیلی فردا چهارشنبه (۲۶ آذر ) غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزشی مجازی پیگیری میشود.
مهران باهری افزود: باهماهنگی ستاد مدیریت بحران استان همه دورههای تحصیلی مدارس استان چهارشنبه ۲۶ آذر به صورت غیرحضوری خواهند بود.
وی تاکید کرد: مدیران و معلمان موظفند برنامههای درسی و تکالیف لازم را از طریق سامانههای رسمی آموزش مجازی در اختیار دانشآموزان قرار دهند.