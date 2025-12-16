رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری کیف‌قاپ حرفه‌ای یک مالخر و کشف و استرداد اموال مسروقه به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال به مالباخته در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ محمدتقی سلطانی رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: عملیات دستگیری در پی وصول یک فقره پرونده کیف‌قاپی و با اقدامات اطلاعاتی فنی و قضایی انجام شد.

وی ادامه داد: ماموران در این عملیات منسجم موفق شدند هر دو متهم را در مخفیگاه‌هایشان دستگیر و اموال مسروقه به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال را کشف و به مالباخته بازگردانند.

سرهنگ سلطانی تصریح کرد:متهم اصلی در بازجویی‌ها اعتراف کرد و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.