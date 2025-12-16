کارشناس هواشناسی استان ایلام از استقرار یک سامانه بارشی از عصر چهارشنبه تا پیش از ظهر پنجشنبه خبر داد و گفت: با توجه به شرایط این سامانه، سطح هشدار هواشناسی از زرد به نارنجی ارتقا یافته است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «مجتبی میهن‌پرست» کارشناس هواشناسی استان ایلام اظهار داشت: انتظار داریم از فردا تا روز پنجشنبه یک سامانه بارشی بر استان حاکم شود که فعالیت آن از عصر چهارشنبه آغاز شده و تا پیش از ظهر پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به هسته سرد این سامانه، در برخی مناطق سردسیر و ارتفاعات استان بارش‌ها به‌صورت برف و در سایر مناطق به شکل باران پیش‌بینی می‌شود.

میهن‌پرست با اشاره به پیامد‌های این سامانه بیان کرد: این سامانه بارشی همراه با رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی نقاط تگرگ خواهد بود، با این حال پتانسیل بارشی آن در حد متوسط است و قابل مقایسه با سامانه بارشی قبلی نیست.

کارشناس هواشناسی ایلام ادامه داد: بارش‌ها به‌صورت نقطه‌ای و به‌ویژه در نواحی جنوب‌شرق، نیمه شرقی و برخی مناطق مرکزی متمایل به جنوب استان رخ خواهد داد و به همین دلیل امکان تغییر شدت و محل بارش‌ها در شهرستان‌های مختلف وجود دارد.

وی در پایان با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه تصریح کرد: آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، اختلال در تردد و بروز پدیده‌های ناپایدار جوی از جمله پیامد‌های احتمالی این سامانه بارشی است و شهروندان باید نکات ایمنی را رعایت کنند.