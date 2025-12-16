هشدار نارنجی هواشناسی برای ایلام؛
فعالیت سامانه بارشی در ایلام از عصر چهارشنبه
کارشناس هواشناسی استان ایلام از استقرار یک سامانه بارشی از عصر چهارشنبه تا پیش از ظهر پنجشنبه خبر داد و گفت: با توجه به شرایط این سامانه، سطح هشدار هواشناسی از زرد به نارنجی ارتقا یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «مجتبی میهنپرست» کارشناس هواشناسی استان ایلام اظهار داشت: انتظار داریم از فردا تا روز پنجشنبه یک سامانه بارشی بر استان حاکم شود که فعالیت آن از عصر چهارشنبه آغاز شده و تا پیش از ظهر پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: با توجه به هسته سرد این سامانه، در برخی مناطق سردسیر و ارتفاعات استان بارشها بهصورت برف و در سایر مناطق به شکل باران پیشبینی میشود.
میهنپرست با اشاره به پیامدهای این سامانه بیان کرد: این سامانه بارشی همراه با رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی نقاط تگرگ خواهد بود، با این حال پتانسیل بارشی آن در حد متوسط است و قابل مقایسه با سامانه بارشی قبلی نیست.
کارشناس هواشناسی ایلام ادامه داد: بارشها بهصورت نقطهای و بهویژه در نواحی جنوبشرق، نیمه شرقی و برخی مناطق مرکزی متمایل به جنوب استان رخ خواهد داد و به همین دلیل امکان تغییر شدت و محل بارشها در شهرستانهای مختلف وجود دارد.
وی در پایان با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه تصریح کرد: آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها، اختلال در تردد و بروز پدیدههای ناپایدار جوی از جمله پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی است و شهروندان باید نکات ایمنی را رعایت کنند.