به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سومین شب اوج هنر برای پاسداشت جعفر دهقان هنرمند پیشکسوت در سازمان هنری رسانه‌ای اوج برگزار شد.

جهانبخش سلطانی پیشکسوت سینما و تلویزیون با اشاره به اینکه در آثاری چون مردان آنجلس، حضرت یوسف، حماسه مجنون، سر دلبران و آتش و شبنم در کنار هم بودیم و کارهای جعفر دهقان قابل ستایش است، گفت: دوران بسیار با برکت و بسیار خوب با جعفر دهقان داشتیم. هیچ وقت پشت صحنه کارها فراموش نمی‌شود. حتی در این اواخر در اثر سر دلبران خاطرات خوبی داشتیم.

در ادامه جلیل فرجاد نیز اشاره کرد: جعفر دهقان طی این سال‌ها به خوبی توانسته نقش ایفا کند و حس را انتقال دهد. وقتی نقش پذیری خوب باشد، به دل می‌نشیند. وقتی کارنامه جعفر دهقان را مشاهده می‌کنیم اوج موفقیت است ولی آیا در کلام ایشان فخر فروشی می‌بینید؟ خیر.

کمال تبریزی نیز خاطر نشان کرد؛ در سینما یک معلم بزرگ وجود دارد و یک اشاره‌ای می‌کند و می‌گوید هنرمند و به خصوص بازیگر باید یک پالایش درونی داشته باشد و اصلا به این فکر نکند که قرار است چقدر برایش دستمزد در نظر بگیرند، بلکه مورد اولیه پالایش است. امروز در بازیگران خیلی به ندرت چنین امری را می‌بینیم و یکی از این ویژگی‌ها جعفر دهقان است که با عشق و صداقت هنر خود را انجام می‌دهد. صداقت در نقش باعث می‌شود به قدرت بازیگری دست پیدا کند.

در ادامه محمد فیلی با تاکید بر اینکه امشب برای من افتخار بود که برای جعفر دهقان حضور داشته باشم، اذعان کرد: اصلا خبری نداشتم‌. چند روز پیش آسیب دیدم و تمام بدنم درد می‌کند. اما به عشق جعفر آمدم تا در این مراسم باشم. ما همیشه با یکدیگر در تماس هستیم و دوستی به این نیست وقتی در جمع یکدیگر را می‌بینیم حال یکدیگر را بپرسیم.

گلعلی بابایی نویسنده پیشکسوت هم به عنوان سخنران آخر با تجیل از شخصیت جعفر دهقان ، یادآور شد: جای صحبت بنده نیست اما به جهت ارادتی که با جعفر عزیز داشتم. آمدم تا عرض ادب کنم. در ذهن ما جوان‌های نسل اول انتخاب که اهل سینما بودیم، سینما یعنی نماد فیلم‌های فارسی‌، اما وقتی انقلاب پیروز شد. ارتباط ما مستقیم و غیر مستقیم با اهالی سینما، فرج الله سلحشور، بهزادپور و دهقان شکل گرفت. لذا بچه‌های انقلاب سینمایی را ساختند که می‌تواند ابتذال نباشد و دارای هنر باشد. لذا فیلم‌های جنگی جعفر دهقان مانند پرواز در شب در ذهن ما ماندگار است.

و اما جعفر دهقان پس از دریافت لوح تقدیر با بیان اینکه امروز یکی از روزهایی است که فراموش نخواهم کرد، گفت؛ کار تئاتر را از کودکی شروع کردم و همزمان با پیروزی انقلاب، ۱۰ الی ۱۲ نفر بودیم که در حوزه هنری شروع به کار کردیم. سال ۵۹ اولین کار خود را با نام توجیه شروع کردم. سپس ۴۰ فیلم سینمایی و نزدیک به پنجاه سریال چند قسمتی دارم. کارها کارهای سنگینی بود.سینمای جنگ تعطیل و فراموش شد و من هم از آن دسته بازیگرانی نیستم که بخواهم در فیلم‌های عشق و عاشقی بازی کنم، چون چنین کسی نیستم و نمی‌توانم. لذا سینمای دینی و کارهای تاریخی شروع شد. کارم را با تلویزیون با مردان آنجلس شروع کردم و خدارا شکر همکاری ام با تلویزیون درباره یک اثری از قرآن بود.

این پیشکسوت سینما افزود: شصت و شش سال دارم، سن دوستان از من بیشتر است و گنجینه‌های کشور هستند که متاسفانه سینمای ما این عزیزان را فراموش می‌کنند. مگر می‌شود کسانی چون این عزیزان فراموش شوند؟ نمی‌شود. چرا از این گنجینه استفاده نمی‌شود؟ در سینمای ایران وقتی سن بالا می‌رود، افراد به فراموشی سپرده می‌شوند. ما دستمزد میلیاردی نگرفتیم.