مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: تولید گاز در پالایشگاه‌های این مجموعه با حداکثر ظرفیت در حال انجام است و هم‌اکنون روزانه نزدیک به ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری کشور تزریق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «غلامعباس حسینی» با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده در روز‌های اخیر گفت: با توجه به اعلام شرایط قرمز جوی و ورود سامانه‌های بارشی، تمام تمهیدات لازم در حوزه ایمنی، پایداری تأسیسات و استمرار تولید در پالایشگاه‌های این مجموعه پیش‌بینی و اجرایی شده است.

وی افزود: تولید گاز در پالایشگاه‌های پارس جنوبی هم‌اکنون با حداکثر ظرفیت و رعایت کامل الزام‌های ایمنی در حال انجام است و روزانه نزدیک به ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری کشور تزریق می‌شود.

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار گاز و محصولات جانبی در فصل زمستان تصریح کرد: از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه و عملیاتی برای افزایش آمادگی زیرساخت‌ها، ارتقای سطح ایمنی، هماهنگی میان واحد‌های عملیاتی و پشتیبانی و افزایش تاب‌آوری پالایشگاه‌ها انجام شده است تا در اوج مصرف زمستانی، هیچ‌گونه خللی در تأمین انرژی کشور ایجاد نشود.