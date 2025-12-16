به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه باروق در بازدید ازاین زمین اهدایی گفت: ۸۰۰ متر زمین برای ساخت مسجد در روستای قطار باروق به‌منظور توسعه و تعمیق باور‌های دینی و نهادینه‌کردن فرهنگ نماز و مسجدبه همت یکی از خیران این روستا اهدا شده است.

حجت‌الاسلام غلامرضا کبیری ضافه کرد: با برنامه‌ریزی‌ها ی اجرا شده کار ساخت مسجد روستا با همیاری روستا و خیران و همچنین مساعدت متولیان امر آغاز شده است و امیدواریم با همکاری‌های به موقع شاهد آماده شدن مسجد در این روستا باشیم.

وی یاد آور شد: ساخت مسجد مذکور می‌تواند در شکوفایی این روستا نقش اساسی داشته باشد.

کبیری امام جمعه باروق در ادامه بازدید با حضور در منزل این خیر باروقی اهل روستای قطار از وی بخاطر این کار خداپسندانه قدردانی کرد.