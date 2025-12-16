طرح برقی‌ سازی مسیر تهران- مشهد نهایی شده است و پیش از پایان سال عملیات اجرای آن آغاز می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: مشکلات مربوط به برقی کردن قطار مسیر تهران - مشهد حل شده است و به زودی خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

جبارعلی ذاکری امروز در سومین روز از نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته در نشست خبری افزود: هم اکنون طرح برقی‌ سازی مسیر تهران- مشهد به طول ۲ هزار کیلومتر نهایی شده، مشکلات بانکی آن در شرف حل شدن است و پیش از پایان سال عملیات اجرای آن آغاز می‌ شود.

ذاکری ادامه داد: توسعه راه آهن حومه‌ ای در این مسیر نیز بر مبنای برقی کردن دیده و پیش‌ بینی شده است که در تهران و حومه و شهرهای اطراف از یک سو تا تاکستان و سوی دیگر تا قم و گرمسار برقی خواهد شود.

وی اظهار داشت: مدت زمان اجرای این طرح چهار سال خواهد بود و پیش بینی می‌ شود سرعت قطارها در این مسیر تا ۲۰۰ کیلومتر در ساعت نیز برسد.

مدیرعامل راه آهن گفت: در یک سال گذشته یکی از اقدامات مهم انجام شده در راه آهن، کاهش زمان سیر قطارها بود.

وی اضافه کرد: در مسیر تهران- مشهد نیز مجددا پس از پنج سال سرعت سیر قطارها به ۱۶۰ کیلومتر در ساعت رسید که مدت زمان سیر در این مسیر را یک ساعت کوتاه‌ تر می‌ کند.

ذاکری یادآور شد: در برنامه هفتم پیشرفت، دو برنامه راه آهن به عنوان طرح پیشران دیده شده که یکی از آنها تکمیل و برقی کردن مسیر سرخس تا چشمه ثریا و دیگری، تکمیل و برقی کردن مسیر سرخس تا بندرعباس است.

وی خاطرنشان کرد: در این صورت ۷۰ درصد ظرفیت باری و مسافری ریلی کشور برقی خواهد شد و می‌ توان با ورود کشنده‌ های برقی، از کشنده‌ های دیزلی در سایر محورها استفاده کرد. با این حال به دلیل مشکلات تامین مالی این طرح ها، تاکنون محدودیت‌ هایی وجود داشت.