معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ، از برنامه‌های راهبردی این سازمان در مسیر توسعه دریا‌محور، ارتقای پدافند غیرعامل و توسعه ظرفیت‌های لجستیکی بنادر خبر داد و تأکید کرد که ایران با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیک خود در کریدور شمال–جنوب، در حال تثبیت جایگاه راهبردی در تجارت منطقه‌ای است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در نشست خبری نهمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته، سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، ضمن گرامیداشت روز ملی حمل‌ونقل، از نقش محوری بنادر کشور در تحقق توسعه دریا‌محور و جهش لجستیکی سخن گفت.

رسولی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: بهره‌گیری از بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی ایران برای اتصال به آب‌های آزاد، زمینه‌ساز رشد تجارت منطقه‌ای و تقویت جایگاه ایران در مسیرهای بین‌المللی از جمله کریدور شمال–جنوب و کشورهای CIS خواهد بود.

وی در تشریح اقدامات زیرساختی سازمان گفت: در بندر راهبردی چابهار، توسعه خطوط ریلی داخل بندر در دستور کار است تا کالاها مستقیماً از طریق ریل تخلیه و بارگیری شوند. این اقدام در تعامل با شرکت راه‌آهن و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل انجام می‌شود و موجب افزایش ظرفیت عملیاتی و جایگاه بندر چابهار در شبکه حمل‌ونقل ملی و بین‌المللی خواهد شد.

به گفته رسولی، موجودی کالای اساسی در بندر امام خمینی (ره) حدود ۴ میلیون تن است و شرایط فعالیت این بندر کاملاً طبیعی و پایدار است. در حال حاضر ۲۰ فروند کشتی در لنگرگاه و ۱۰ فروند در اسکله مشغول تخلیه و بارگیری‌اند و هماهنگی مطلوبی میان بنادر، شرکت راه‌آهن و بخش حمل‌ونقل ریلی برقرار است.

مدیرعامل سازمان بنادر افزود: در دریای خزر، جمهوری اسلامی ایران با ۱۰۴ فروند شناور تحت پرچم ملی، رتبه دوم را در میان پنج کشور ساحلی دارد و از نظر تعداد کشتی‌های ملی در میان ۲۰ کشور نخست جهان قرار گرفته است. وی با اشاره به کاهش سطح آب خزر، از اجرای مطالعات هیدروگرافی مستمر و عملیات لایروبی برای باز نگه داشتن کانال‌های بنادر شمالی کشور خبر داد و گفت: بزرگ‌ترین شناور لایروبی خزر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اخیراً وارد چرخه فعالیت شده است.

او درباره اقدامات آینده توضیح داد: طراحی و ایجاد بنادر جدید متناسب با کاهش سطح آب، از محورهای اصلی کاری سازمان است و اجرای این طرح‌ها با مشارکت بخش غیردولتی پیگیری می‌شود.

رسولی ضمن تأکید بر عمل به مسئولیت‌های اجتماعی سازمان بنادر گفت: بخش عمده‌ای از اقدامات این سازمان در زمینه زیرساخت‌های شهری اطراف بنادر، شامل تسهیل ترافیک، بهسازی مسیرهای منتهی به بنادر، توسعه بزرگراه‌ها و خطوط ریلی، با هدف خدمت مستقیم به مردم انجام می‌یابد.

در حوزه پدافند غیرعامل نیز پروژه‌های متعددی در حال اجراست؛ از جمله لایروبی بیش از ۱.۵ میلیون مترمکعب در بنادر کوچک استان بوشهر و بازگشایی بندر آستارا پس از سال‌ها تعطیلی. همچنین توسعه اسکله‌ها، تسهیلات تخلیه و بارگیری و ارتقای ایمنی بنادر شمالی در دستور کار قرار دارد.

رسولی در پایان با اشاره به روابط حمل‌ونقلی ایران و قزاقستان تصریح کرد: همکاری‌های دو کشور در سطح مطلوبی ادامه دارد و به‌زودی قرارداد سرمایه‌گذاری قزاقستان در بنادر ایران امضا خواهد شد. وی این اقدام را گامی مهم در تقویت نقش منطقه‌ای بنادر ایران و جهش لجستیکی کشور دانست.