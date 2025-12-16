پخش زنده
متخصص مراقبتهای ویژه گفت: همزمان با افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا و مراجعه گسترده بیماران به مراکز درمانی، بیتوجهی به اصول پیشگیرانه میتواند موجب افزایش فشار بر بیمارستانها شود.
حسین قندهاری، متخصص مراقبتهای ویژه در گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به شرایط مراکز درمانی در دوران اوج آنفلوانزا گفت: افزایش ابتلا به این بیماری میتواند موجب اشغال سریع تختهای بستری و بخشهای مراقبتهای ویژه شود و ظرفیت مراکز درمانی را با چالش جدی مواجه کند.
وی افزود: در دوره اوج آنفلوانزا، بخشی از بیماران بهدلیل شدت علائم، عوارض تنفسی یا تشدید بیماریهای زمینهای نیازمند بستری و مراقبتهای ویژه هستند که این موضوع فشار مضاعفی را بر کادر درمان وارد میکند.
این متخصص مراقبتهای ویژه با تأکید بر نقش پیشگیری در مدیریت نظام سلامت تصریح کرد: رعایت اصول بهداشتی، مراجعه بهموقع به پزشک در صورت بروز علائم شدید، پرهیز از خوددرمانی و استراحت در منزل در زمان ابتلا، از جمله اقداماتی است که میتواند از افزایش غیرضروری مراجعات به مراکز درمانی جلوگیری کند.
قندهاری با اشاره به مسئولیت اجتماعی شهروندان بیان کرد: رعایت نکات بهداشتی تنها به حفظ سلامت فردی محدود نمیشود، بلکه نقش مهمی در حفظ ظرفیت مراکز درمانی و ارائه خدمات مناسب به بیماران بدحال دارد.
وی تأکید کرد: همکاری مردم با نظام سلامت و توجه به توصیههای پزشکی، نقش تعیینکنندهای در کنترل آنفلوانزا و عبور ایمن جامعه از فصل شیوع بیماریهای تنفسی خواهد داشت.