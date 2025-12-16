به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رویداد هنری تولید اثر «زندگی با آیه‌ها» با شعار «سلاح مقاومت: ایمان و معنویت فاطمی» و با محوریت سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور هنرمندان نوجوان و بزرگسال در رشته‌های نقاشی و خوشنویسی در حوزه هنری استان یزد برگزار شد.

در این رویداد هنری، جمعی از هنرمندان نوجوان با حضور و همراهی اساتید هنری، به خلق اثر پرداخته و فضایی تعاملی برای تولید آثار هنری الهام‌گرفته از آیات قرآن و مفاهیم مرتبط با شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا (س) فراهم آورد.

رویداد هنری «زندگی با آیه‌ها» به همت سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد و حوزه هنری استان یزد برگزار شد و در پایان، از هنرمندان شرکت‌کننده در این رویداد تجلیل به عمل آمد.