پخش زنده
امروز: -
جمعی از هنرمندان عرصه نقاشی و خوشنویسی در رویداد «زندگی با آیه ها» در حوزه هنری یزد شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رویداد هنری تولید اثر «زندگی با آیهها» با شعار «سلاح مقاومت: ایمان و معنویت فاطمی» و با محوریت سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور هنرمندان نوجوان و بزرگسال در رشتههای نقاشی و خوشنویسی در حوزه هنری استان یزد برگزار شد.
در این رویداد هنری، جمعی از هنرمندان نوجوان با حضور و همراهی اساتید هنری، به خلق اثر پرداخته و فضایی تعاملی برای تولید آثار هنری الهامگرفته از آیات قرآن و مفاهیم مرتبط با شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا (س) فراهم آورد.
رویداد هنری «زندگی با آیهها» به همت سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد و حوزه هنری استان یزد برگزار شد و در پایان، از هنرمندان شرکتکننده در این رویداد تجلیل به عمل آمد.