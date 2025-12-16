پخش زنده
رئیس جمهور ترکیه گفت: هدف قرار گرفتن کشتیهای غیرنظامی به نفع هیچ کس نخواهد بود. ما هشدارهای خود را به طرفهای مربوطه منتقل میکنیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ رجب طیب اردوغان امروز سه شنبه در شانزدهمین کنفرانس سفرای ترکیه با بیان اینکه ترکیه در سال جاری میلادی سه بار نمایندگان روسیه و اوکراین را در استانبول گردهم آورده است، تصریح کرد: جلسات استانبول موفقیت بزرگی در دیپلماسی ترکیه بود. ما از گسترش جنگ به دریای سیاه جلوگیری کردیم با این حال حملات متقابل در روزهای اخیر به طور جدی امنیت ناوبری در دریای سیاه را تهدید میکند. هدف قرار دادن کشتیهای غیرنظامی به نفع هیچکس نخواهد بود. ما هشدارهای خود را به طرفین منتقل میکنیم.
اردوغان در رابطه با مسئله غزه با یادآوری کشته شدن هزاران نفر در غزه به دست رژیم صهیونیستی افزود: هیچکس نمیداند چند جسد زیر آوار مانده است. دهها هزار کودک به عنوان شاهدان زنده نسلکشی در میان آوارها به دنبال والدین خود میگردند. آنها غزه را با ۱۴ برابر بیشتر از بمبهایی که بر هیروشیما ریخته شد، با خاک یکسان کردند. با این حال چگونه میتوانیم از یک نظام بینالمللی کارآمد صحبت کنیم که مانع بیعدالتی میشود؟
وی اولویت سیاست خارجی کشورش را تداوم آتشبس در غزه دانست و گفت: نه تغییر در صفبندی و نه تغییر مسیر؛ هیچکدام از اینها در سیاست خارجی ما مطرح نیست. ما در تلاشیم تا روابط اقتصادی، تجاری، دیپلماتیک و سیاسی را با هر گوشهای از جهان توسعه دهیم. روندی که ما با رئیس جمهور آمریکا در نیویورک آغاز کردیم، منجر به آتشبس در ۱۰ اکتبر شد. با وجود موضع تهاجمی اسرائیل، آتشبس به لطف رویکرد صبورانه حماس ادامه دارد. اولویت ما این است که آتشبس دائمی باشد و کمکها بدون وقفه وارد شود. بازسازی غزه باید فوراً آغاز شود.