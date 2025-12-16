پخش زنده
در آستانه شب یلدا نمایشگاه فرهنگی ایرانجان با هدف آشنایی دانشآموزان با آدابورسوم و فرهنگهای مختلف ایران در دبستان دخترانه شهید مکتبی قم در حال برگزاری ست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نمایشگاه فرهنگی ایرانجان با حضور ۵۳۲ دانشآموز مدرسه دخترانه شهید مکتبی قم برگزار شده و فرصتی فراهم کرده تا دانشآموزان از نزدیک با تنوع فرهنگی ایران آشنا شوند.
نمایشگاه شامل غرفههای خوراکی و سوغاتی، غذاهای محلی، پوشش، موسیقی و غرفهی ویژه یلداست.
برگزارکنندگان هدف از اجرای این برنامه را تقویت هویت ملی، افزایش شناخت دانشآموزان از فرهنگهای بومی و ایجاد فضایی شاد و آموزشی عنوان کردند.