به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به همراه علی اکبر محمدی رئیس صندوق رفاه دانشجویان این وزارتخانه و همچنین دکتر صالحی مشاور اجرایی معاونت فرهنگی ودانشجویی وزارت بهداشت طی بازدید از فدراسیون کشتی و مجموعه ورزشی این فدراسیون، از خوابگاه‌ها و کمپ‌های مجهز این مجموعه، سالن‌های تمرینی، موزه کشتی، سالن اجتماعات، درمانگاه فیزیوتراپی پیشرفته، مرکز تلویزیون آنلاین کشتی و همچنین سالن آنالیز هوش مصنوعی فدراسیون بازدید به عمل آوردند.

در این دیدار مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، بر اهمیت همکاری وتعامل میان معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و فدراسیون کشتی در خصوص و ایجاد بستر‌های و فرصت‌های همکاری مقابل و بهره گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و فناوری طرفین به منظور تحقق اهداف مشترک در حوزه‌های فرهنگی، گسترش برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی در بین دانشجویان و تاثیر بسزایی که بر سلامت جسم و روان دانشجویان دارد، تاکید کردند.

این تفاهمنامه به منظور گسترش همکاری‌های فرهنگی، علمی، ورزشی و فناوری میان نهاد‌های علمی و ورزشی کشور و با هدف استفاده بهینه از ظرفی‌های متقابل در راستای ارتقای سلامت نشاط و فرهنگ دانشجویی، میان صندوق رفاه دانشجویان معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و فدراسیون کشتی منعقد شد.

موضوع این تقاهمنامه ایجاد بستر همکاری متقابل و بهره گیری از ظرفیت‌های علمی فرهنگی، ورزشی و فناوری طرفین به منظور تحقق اهداف مشترک در حوزه‌های فرهنگی، سلامت جسم و روان دانشجویان و ورزشکاران است.

تعامل جهت استفاده از ظرفیت دانشجویان علوم پزشکی در حوزه فیزیوتراپی فدراسیون کشتی، بهره گیری از دانشجویان علوم پزشکی به عنوان پزشکیار تیم‌های ملی کشتی و برگزاری اردو‌های تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رده‌های مختلف در مجتمع خزرآباد ساری صندوق رفاه از تعهدات صندوق رفاه در قالب این تفاهمنامه است.

همچنین فدراسیون کشتی یکسری تعهدات در قالب این تفاهمنامه متعهد شده است که شامل فراهم کردن امکان استفده از سالن اجتماعات فدراسیون کشتی (سالن شهید ضرغام) با ظرفیت بیش از هزارنفر برای برگزاری همایشها، جشنواره‌ها و رویداد‌های فرهنگی و علمی مرتبط با حوزه سلامت و ورزش، تعامل برای بازدید گروه دانشجویان علوم پزشکی از فدراسیون کشتی از جمله موزه کشتی و تمرینات تیم ملی با هدف ارتقای شناخت و انگیزه در میان دانشجویان و همکاری و مشورت میان واحد فناوری اطلاعات صندوق رفاه و بخش هوش مصنوعی فدراسیون در جهت توسعه پروژه‌های فناورانه و زیرساخت‌های دیجیتال مشترک است.

این تفاهمنامه از تاریخ امضاء به مدت یکسال معتبر است و در صورت رضایت طرفین قابلیت تمدید برای دوره‌های بعدی را دارد.