تجلیل از ۵۹ پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی استان
با هدف پاسداشت تلاشهای علمی و تقویت پژوهشهای مسئلهمحور، در مراسمی از ۵۹ پژوهشگر و محقق دانشگاه علوم پزشکی استان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «جمیل صادقیفر» معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان، در حاشیه این مراسم اظهار داشت: این پژوهشگران با انجام پژوهشهای کاربردی و مسئلهمحور نقش مؤثری در ارتقای رتبههای تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی استان داشتهاند و دستاوردهای آنان منجر به انتشار مقالات برتر در پایگاههای معتبر ISI و قرار گرفتن برخی از محققان در جمع دانشمندان یک درصد برتر جهان شده است.
وی همچنین با اشاره به حمایتهای مالی از فعالیتهای پژوهشی افزود: در سال جاری، مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای انجام طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی استان اختصاص یافته است.
به گفته صادقیفر، تاکنون ۱۶۶ طرح پایاننامه مصوب در دانشگاه علوم پزشکی منجر به انعقاد قرارداد شده است.