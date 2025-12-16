با هدف پاسداشت تلاش‌های علمی و تقویت پژوهش‌های مسئله‌محور، در مراسمی از ۵۹ پژوهشگر و محقق دانشگاه علوم پزشکی استان تجلیل شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «جمیل صادقی‌فر» معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان، در حاشیه این مراسم اظهار داشت: این پژوهشگران با انجام پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور نقش مؤثری در ارتقای رتبه‌های تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی استان داشته‌اند و دستاورد‌های آنان منجر به انتشار مقالات برتر در پایگاه‌های معتبر ISI و قرار گرفتن برخی از محققان در جمع دانشمندان یک درصد برتر جهان شده است.

وی همچنین با اشاره به حمایت‌های مالی از فعالیت‌های پژوهشی افزود: در سال جاری، مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای انجام طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی استان اختصاص یافته است.

به گفته صادقی‌فر، تاکنون ۱۶۶ طرح پایان‌نامه مصوب در دانشگاه علوم پزشکی منجر به انعقاد قرارداد شده است.