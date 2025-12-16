به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بلندترین شب سال نزدیک است و مردم در خیابان‌ها و بازار اراک در تدارک خرید اقلام مورد نیاز یلدا هستند.

نمایشگاه یلدا در محل دائم نمایشگاه‌های غرب کشور در اراک هم از ۲۴ آذر ماه گشایش یافته و اقلام مورد نیاز مردم از سوی غرفه داران عرضه می‌شود.

مدیر اجرایی این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه بیش از ۲۲۰ غرفه دارد و غرفه داران از ۱۰ استان مختلف کشور در آن حضور دارند.

محمد ظهیری افزود: ارایه محصولات و مایحتاج مرتبط با شب چله و فراهم آوردن فضایی برای دسترسی آسان و با کیفیت مردم به کالا‌های مورد نیاز از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

او ادامه داد: این نمایشگاه تا ۲۸ آذر از هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ آماده بازدید عموم مردم است.