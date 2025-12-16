پخش زنده
در نشستی مسائل زمینهای اوقاف شهرستان تکاب با هدف رفع موانع حقوقی و اجرایی اراضی وقفی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسائل و مشکلات زمینهای اوقاف شهرستان تکاب امروز با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی و نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
در این نشست که با هدف رفع موانع حقوقی و اجرایی اراضی وقفی برگزار شد، موضوعاتی از جمله تعیین تکلیف مالکیت زمینها، مشکلات بهرهبرداران محلی، تسریع در صدور اسناد و نحوه استفاده بهینه از اراضی اوقافی مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.