مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید کشور، از اجرایی شدن وعده‌های دولت در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد و اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود تا دهه فجر امسال، قرارداد واگذاری زمین برای نزدیک به ۵ هزار متقاضی واجد شرایط در شهر‌های جدید نهایی شود.

شهرام ملکی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: با توجه به اهمیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تاکیدات وزیر راه و شهرسازی، این موضوع به صورت هفتگی در جلسات رصد و کنترل می‌شود تا فرآیند‌ها به نتیجه مطلوب برسد.

وی افزود: در حال حاضر، ۲۰ هزار متقاضی پالایش‌شده و موثر در این طرح در شهر‌های جدید شناسایی شده‌اند. در گام اول، برای ۸ هزار و ۸۶۴ نفر از این متقاضیان، زمین تامین شده که از این تعداد، تخصیص زمین برای ۴ هزار و ۶۸۶ نفر به صورت رسمی انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید کشور، مراحل بعدی را شامل عملیات آماده‌سازی و تحویل زمین به متقاضیان دانست و گفت: برای تحویل اراضی، تامین اعتبار از محل ظرفیت‌های قانون بودجه (بند پ تبصره ۱۰) صورت می‌گیرد و مجوز حدود یک هزار میلیارد تومان را برای تامین اعتبار، مولدسازی و تهاتر به شهر‌های جدید داده‌ایم.

ملکی افزود: براساس سازوکار تامین اعتبار، تاکنون برای ۳ هزار و ۱۲۵ متقاضی، قرارداد واگذاری واحد مسکونی و زمین منعقد شده و فرآیند تحویل زمین آغاز شده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان دی ماه، ۵۷۲ متقاضی دیگر نیز به این جمع اضافه شوند.

وی تاکید کرد: با توجه به منابع مالی تامین‌شده، برنامه‌ریزی شده است که تا دهه فجر، قرارداد واگذاری زمین برای حدود ۵ هزار متقاضی نهایی شده و آماده عملیات اجرایی ساخت‌وساز قرار گیرند.