در نشست شورای اجتماعی آذربایجان غربی روند اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سلامت بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه شورای اجتماعی و کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان ظهر امروز به ریاست سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی برگزار شد.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی، گفت: توجه ویژه به مسائل زنان و خانواده و تقویت برنامه‌های پیشگیری و آموزش اجتماعی از اولویت‌های استان است.

در این جلسه اعضا به بررسی برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سلامت استان پرداخته و بر اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف توسعه‌ای تأکید شد.

نمایندگان دستگاه‌های مختلف نیز گزارش‌هایی از اقدامات و پروژه‌های جاری ارائه کرده و درخصوص راهکار‌های بهبود وضعیت فرهنگی، سلامت عمومی، توانمندسازی زنان و خانواده و افزایش مشارکت اجتماعی بحث و تبادل نظر شد.